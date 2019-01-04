Джанаев не полетел с "Рубином" на тренировочный сбор

"Рубин" опубликовал список игроков на первый зимний сбор команды. Отметим, что из-за травм отсутствуют защитники Владимир Гранат и Федор Кудряшов; полузащитники Игорь Коновалов и Вячеслав Подберезкин, а также нападающий Александр Бухаров.

Нападающий Сердар Азмун в составе сборной Ирана выступает на Кубке Азии, защитник Сесар Навас присоединится к команде позже, Тимур Акмурзин и Чико Флорес тренируются с молодежной командой.

О причинах отсутствия голкипера Сослана Джанаева не сообщается. Ранее в СМИ отмечалось, что игрок близок к трансферу, так как "Рубин" не может договориться с вратарем о продлении контракта.