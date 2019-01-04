Джанаев не полетел с "Рубином" на тренировочный сбор

"Рубин" опубликовал список игроков на первый зимний сбор команды. Отметим, что из-за травм отсутствуют защитники Владимир Гранат и Федор Кудряшов; полузащитники Игорь Коновалов и Вячеслав Подберезкин, а также нападающий Александр Бухаров.
Нападающий Сердар Азмун в составе сборной Ирана выступает на Кубке Азии, защитник Сесар Навас присоединится к команде позже, Тимур Акмурзин и Чико Флорес тренируются с молодежной командой.
О причинах отсутствия голкипера Сослана Джанаева не сообщается. Ранее в СМИ отмечалось, что игрок близок к трансферу, так как "Рубин" не может договориться с вратарем о продлении контракта.
#КОС_РубиновыеСборы начинаются!🙌🏻– "Рубин" Казань (@fcrk) 4 января 2019 г.
Сегодня наша команда отправилась в Турцию🇹🇷, где проведёт все три зимних сбора, первый из которых продлится до 17 января.
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