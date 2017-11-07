Джанаев – лучший игрок матча "Рубин" – "Зенит" по версии болельщиков

Вратарь "Рубина" Сослан Джанаев признан лучшим игроком матча 16-го тура чемпионата России с "Зенитом" по версии болельщиков, сообщает официальный твиттер казанцев. Встреча прошла 5 ноября на "Казань Арене" и завершился нулевой ничьей.
Напомним, что Джанаев перешел в "Рубин" из "Ростова" прошлым летом в качестве свободного агента. За это время он принял участие в шести играх во всех турнирах, в которых пропустил три гола.
Болельщики признали Сослана Джанаева лучшим игроком матча #РубинЗенит! 👍– "Рубин" Казань (@fcrk) 7 ноября 2017 г.
Игра завершилась вничью – 0:0
Поздравляем! 👍❤ pic.twitter.com/EbK9fy4mhN