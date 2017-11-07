15:01 | Футбол — РФПЛ

Джанаев – лучший игрок матча "Рубин" – "Зенит" по версии болельщиков


Вратарь "Рубина" Сослан Джанаев признан лучшим игроком матча 16-го тура чемпионата России с "Зенитом" по версии болельщиков, сообщает официальный твиттер казанцев. Встреча прошла 5 ноября на "Казань Арене" и завершился нулевой ничьей.

Напомним, что Джанаев перешел в "Рубин" из "Ростова" прошлым летом в качестве свободного агента. За это время он принял участие в шести играх во всех турнирах, в которых пропустил три гола.

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 16-й тур
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