14:38 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Джанаев и Нобоа не сыграют против "Амкара"

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Стал известен состав "Ростова" на матч 12-го тура чемпионата России против "Амкара". Вместо Сослана Джанаева место в воротах ростовской команды займет Никита Медведев.

Основной состав: Медведев – Терентьев, Гуйе, Мевля, Гранат – Препелицэ, Эззатоллахи, Киреев, Байрамян, Григорьев – Азмун.

Запасные: Комиссаров, Гошев, Скопинцев, Ярошенко, Вебер, Думбья.

Трансляция матча "Амкар" - "Ростов"

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