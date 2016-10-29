Джанаев и Нобоа не сыграют против "Амкара"

Стал известен состав "Ростова" на матч 12-го тура чемпионата России против "Амкара". Вместо Сослана Джанаева место в воротах ростовской команды займет Никита Медведев.
Основной состав: Медведев – Терентьев, Гуйе, Мевля, Гранат – Препелицэ, Эззатоллахи, Киреев, Байрамян, Григорьев – Азмун.
Запасные: Комиссаров, Гошев, Скопинцев, Ярошенко, Вебер, Думбья.
Трансляция матча "Амкар" - "Ростов"
Наш состав на игру с "Амкаром"! pic.twitter.com/EG4eud2dhK– Football Club Rostov (@rostovfc) 29 октября 2016 г.