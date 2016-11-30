15:52 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Джанаев и Азмун не попали в заявку "Ростова" на матч с "Уралом"

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Стал известен состав "Ростова" на матч 16-го тура чемпионата России против "Урала". Тренерский штаб дончан на игру выпустил преимущественно дублирующий состав, в котором не нашлось места Сослану Джанаеву, Сесару Навасу, Тимофею Калачеву, Дмитрию Полозу, Сердару Азмуну и другим футболистам основы. По сравнению с игрой предыдущего тура против "Анжи" ростовчане провели восемь замен, оставив только Владимира Граната, Федора Кудряшова и Максима Григорьева.

Таким образом, заявка "Ростова" выглядит следующим образом: Медведев, Кудряшов, Гранат, Папа Гуйе, Терентьев, Киреев, Препелицэ, Байрамян, Григорьев, Эзатоллахи, Бухаров; запасные - Комиссаров, Гошев, Думбья, Ярошенко, Скопинцев, Христис.

Игра начнется в 17.00 по московскому времени.

Трансляция матча "Урал" - "Ростов" 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 16-й тур
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Levbereg

Нормальный состав

16:19

Вопреки

Григорьев пока лавочник. Из основы ДВА игрока... Ждет "Ростов" зенитовских адм. ресурсников, не захотевших переносить матч на весну..." Питер - Добро пожаловать в АД !!!" (Калачев)

16:07

shpasic

неужели снова будет футбольный спектакль?)

16:01

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