Джамалдин Ходжаниязов: "На короткий промежуток оказался в "Балтике", а теперь перешел в "Урал". До сих пор пока не понимаю, что происходит"

22-летний защитник Джамалдин Ходжаниязов прокомментировал подписание долгосрочного контракта с "Уралом". 16 июня о подписании однолетнего соглашения с игроком объявляла "Балтика".



- После "Зенита" я уехал в Данию. Там пробыл два года, получил хороший опыт, - цитирует пресс-служба "Урала" слова Ходжаниязова. - После этого поехал в питерское "Динамо". В этой команде играл два года.

Затем на короткий промежуток оказался в "Балтике". А теперь перешел в "Урал". Это самый неожиданный поворот в моей карьере. До сих пор пока не понимаю, что происходит. Решение принял быстро. Особо не раздумывал над ним.

В Екатеринбурге у меня много знакомых, которые связаны и не связаны с футболом. Но здесь сегодня оказался первый раз. Поэтому буду постепенно знакомиться с городом. Из команды знаком с Ромой Емельяновым, с Юрой Бавиным, с Лешей Евсеевым.

Подготовка к сезону у меня получилась полноценной. Прошел сборы с "Балтикой", сыграл два матча. Еще недели не прошло с последней игры. Поэтому нахожусь в оптимальной форме.