Джамалдин Ходжаниязов: "Каждая игра - как чистый лист. Поражения не будут давить"

Защитник "Урала" Джамалдин Ходжаниязов после поражения от "Зенита" (1:4) в матче 4-го тура РПЛ в интервью клубной пресс-службе отметил, что его команда не будет испытывать давления от поражений в предыдущих встречах. По его мнению, важно начинать каждую новую игру с чистого листа.

- Когда "Урал" повел в счете, не было ли желания выстроить "автобус" у своих ворот, чтобы удержать результат?

- Нет, какой смысл? Мы забили уже на 6-й минуте, и всю игру обороняться не было смысла. Мы просто продолжали играть в свой футбол.

- Чем можете объяснить такие сложности игры команды при стандартах?

- Даже не знаю, возможно, теряем концентрацию в некоторых эпизодах, персонально кто-то не доигрывает в каких-то моментах… Не знаю точно, может быть так. Может, эта причина, а может быть – нет.

- Как теперь готовиться к игре с "Ахматом"? Поражения не будут давить?

- Нет, каждая новая игра как чистый лист. Также будем играть на победу. Будем стараться подходить к матчу с позитивными мыслями. Игра прошла – она забыта.