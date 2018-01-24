Джаба Канкава: "Анжи" проявлял интерес ко мне"

Полузащитник костанайского "Тобола" Джаба Канкава в интервью Sports.kz отметил, что имел предложение о переходе от клуба из чемпионата Испании. 31-летний хавбек также добавил, что он входил в сферу интересов "Анжи".

– Писали о вариантах с турецкими и польскими клубами, а также интересе со стороны "Анжи"...

– Было несколько вариантов, но при заключении контракта необходимо принимать во внимание многое, в том числе и финансовые моменты. Никто не связывался со мной из Турции, однако знаю, что речь шла о двух клубах оттуда. И "Анжи" тоже проявлял интерес ко мне.

– А еще говорилось, что Канкава может отправиться в "Дженоа"... Это было только слухом?

– Из Италии не было ничего. Когда я покинул "Реймс", у меня имелась возможность отправиться в Польшу, выступать в Испании, но там что-то не срослось.

– Вас приглашал клуб ла лиги?

– Да, но там оказались препятствующие переходу факторы, и... Я не хочу говорить об этом.

– Кажется, другого выбора не было, раз уж Джаба Канкава отправился в Казахстан!

– Я даже не думал во Франции, что через несколько месяцев окажусь в Казахстане, но... Вышло так.

Напомним, что в декабре 2017 года Канкава перешел в костанайский "Тобол" на правах свободного агента, подписав контракт по формуле "1+1". Последним место работы футболиста был "Реймс", за который в прошлом сезоне он провел 20 матчей в лиге 2.