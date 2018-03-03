Дзагоев вывел ЦСКА вперед в матче с "Уралом"

.ЦСКА открыл счет в матче 21-го тура чемпионата России против "Урала". Автором точного удара стал Алан Дзагоев - на 59-й минуте игры полузащитник выполнил подачу с левого фланга в район вратарской - мяч, не задев никого из игроков, влетел в ворота Ярослава Годзюра.

59' Дзага делал подачу, и мяч с отскоком от земли залетел в дальний угол! 1:0! #ЦСКАурал – ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 3 марта 2018 г.

Трансляция матча ЦСКА - "Урал"