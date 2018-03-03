15:18 | Футбол — РФПЛ

Дзагоев вывел ЦСКА вперед в матче с "Уралом"

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.ЦСКА открыл счет в матче 21-го тура чемпионата России против "Урала". Автором точного удара стал Алан Дзагоев - на 59-й минуте игры полузащитник выполнил подачу с левого фланга в район вратарской - мяч, не задев никого из игроков, влетел в ворота Ярослава Годзюра.

Трансляция матча ЦСКА - "Урал"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 21-й тур. "Локо" vs "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (2)
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terebun

В очередной раз повезло... Сама игра ЦСКА убогая и при этом команда находится в лидерах. Что мы смотрим и можно ли российский футбол вообще смотреть?

16:21

баламошка

Видео в студию! Удара не было, а гол был. Хочу оценить масштаб продажности!)

15:41

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