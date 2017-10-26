Дзагоев вернулся в общую группу ЦСКА

Сегодня в Ватутинках ЦСКА провел предматчевую тренировку, которой завершил подготовку к встрече 15-го тура чемпионата России с тульским "Арсеналом", информирует пресс-служба армейцев. В общей группе работали восстановившиеся после травм полузащитники Алан Дзагоев и Александр Макаров.

27-летний россиянин не мог выходить на поле из-за воспаления ахилла. Последний матч он провел 27 сентября против "Манчестер Юнайтед" (1:4). Макаров, отыгравший в текущем сезоне только одну встречу, восстановился после операции на голеностопе.

Напомним, что матч "Арсенал" - ЦСКА состоится 27 октября, начало игры - в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.