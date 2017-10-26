Дзагоев вернулся в общую группу ЦСКА

Сегодня в Ватутинках ЦСКА провел предматчевую тренировку, которой завершил подготовку к встрече 15-го тура чемпионата России с тульским "Арсеналом", информирует пресс-служба армейцев. В общей группе работали восстановившиеся после травм полузащитники Алан Дзагоев и Александр Макаров.
27-летний россиянин не мог выходить на поле из-за воспаления ахилла. Последний матч он провел 27 сентября против "Манчестер Юнайтед" (1:4). Макаров, отыгравший в текущем сезоне только одну встречу, восстановился после операции на голеностопе.
Напомним, что матч "Арсенал" - ЦСКА состоится 27 октября, начало игры - в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.
Дополнительная информация
http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/alan-dzagoev-i-aleksandr-makarov-vernulis-v-obshchuyu-gruppu/
SpaMan
А кто такой Дзагоев? Что-то знакомое, но вспомнить не могу.
16:47
АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР
ГУСЬ, т.е. "ассет--хрустальный" вернулся на пару--тройку, туда--сюда, матчей ????
16:41
Kanidzha
Алан давай уже заканчивай с травмами!!! Мы тебя ждём!!!
16:34