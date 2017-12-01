Дзагоев, Вернблум и Витинью - в нападении ЦСКА на матч с "Тосно"

Стали известны стартовые составы на матч 19-го тура чемпионата России ЦСКА – "Тосно".

ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, Васин, В. Березуцкий, Набабкин, Фернандес, Головин, Натхо, Дзагоев, Вернблум, Витинью.

"Тосно": Юрченко, Буйволов, Шахов, Чернов, Дугалич, Галиулин, Мирзов, Трошечкин, Карницкий, Заболотный, Марков.

Матч ЦСКА – "Тосно" состоится сегодня, начало – в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.