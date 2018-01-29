17:05 | Футбол — РФПЛ

Дзагоев, Вернблум и Витинью в атаке ЦСКА на матч с "Пястом"

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ЦСКА объявил состав на товарищеский матч против польского клуба "Пяст". Напомним, что это первая встреча армейцев на втором сборе команды в Кампоаморе.

Состав команды выглядит следующим образом:

ЦСКА: Акинфеев – Набабкин, Игнашевич, Васин, В. Березуцкий, Фернандес – Головин, Натхо – Дзагоев, Вернблум, Витинью.

Начало игры – 18.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи

 

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КОММЕНТАРИИ (9)
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frhfxet2itnp

нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo ---- http://krati.co/blog

20:53

К.Б.Ын

Док_ Да я вообще-то ярый красно-белый. Даже на Открытие езжу, а Федор Федорович кумир на всю жисть. Просто ну очень не люблю придурков. Любых цветов. Все же мужик должен сначала с головой дружить, а уж потом ромб или подкову между ушей пристраивать... 18:42--------- Софистика, пастор, софистика (С) 17МВ. Если я говорю и это очевидно - что Гончаренко слабый тренер и с головой не дружит, раз ставит шведа в нападение - ЭТО АКСИОМА ! )

19:00

Док_

Да я вообще-то ярый красно-белый. Даже на Открытие езжу, а Федор Федорович кумир на всю жисть. Просто ну очень не люблю придурков. Любых цветов. Все же мужик должен сначала с головой дружить, а уж потом ромб или подкову между ушей пристраивать...

18:42

4rfv5tgb

Зачем наигрывать Вернблума в атаке, если ожидается Муса?

18:15

К.Б.Ын

Это надо же быть таким дубом тренером, чтобы Вернблума ставить в атаку )))

17:58

К.Б.Ын

Конюшня даже в выставочных матчах не даёт спокойно отдохнуть ветеранам. Гончаренко в этом году выгонят и правильно сделают. Придёт Лёня !)

17:57

shpasic

не удивили. вот если бы Игнашевич, Овчинников и Газзаев..

17:25

Бергкамп 10

на острие место для Витинье, ну накрайняк Дзагоева, но точно не шведа

17:18

suomi257

как уже этот состав приелся!!!....пока видимо все трое на пенсию не выйдут новых не купят!!!

17:10