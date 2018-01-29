Дзагоев, Вернблум и Витинью в атаке ЦСКА на матч с "Пястом"

ЦСКА объявил состав на товарищеский матч против польского клуба "Пяст". Напомним, что это первая встреча армейцев на втором сборе команды в Кампоаморе.
Состав команды выглядит следующим образом:
ЦСКА: Акинфеев – Набабкин, Игнашевич, Васин, В. Березуцкий, Фернандес – Головин, Натхо – Дзагоев, Вернблум, Витинью.
Начало игры – 18.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи
⚽ Наш состав на #ЦСКАПяст!– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 29 января 2018 г.
Акинфееев, Фернандес, В. Березуцкий, Васин, Игнашевич, Набабкин, Натхо, Головин, Витиньо, Дзагоев, Вернблум.
📺 Прямая трансляция на #МатчТВ в 18:00 pic.twitter.com/xtTDYtpnto
frhfxet2itnp
нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo ---- http://krati.co/blog
20:53
К.Б.Ын
Док_ Да я вообще-то ярый красно-белый. Даже на Открытие езжу, а Федор Федорович кумир на всю жисть. Просто ну очень не люблю придурков. Любых цветов. Все же мужик должен сначала с головой дружить, а уж потом ромб или подкову между ушей пристраивать... 18:42--------- Софистика, пастор, софистика (С) 17МВ. Если я говорю и это очевидно - что Гончаренко слабый тренер и с головой не дружит, раз ставит шведа в нападение - ЭТО АКСИОМА ! )
19:00
Док_
Да я вообще-то ярый красно-белый. Даже на Открытие езжу, а Федор Федорович кумир на всю жисть. Просто ну очень не люблю придурков. Любых цветов. Все же мужик должен сначала с головой дружить, а уж потом ромб или подкову между ушей пристраивать...
18:42
4rfv5tgb
Зачем наигрывать Вернблума в атаке, если ожидается Муса?
18:15
К.Б.Ын
Это надо же быть таким дубом тренером, чтобы Вернблума ставить в атаку )))
17:58
К.Б.Ын
Конюшня даже в выставочных матчах не даёт спокойно отдохнуть ветеранам. Гончаренко в этом году выгонят и правильно сделают. Придёт Лёня !)
17:57
shpasic
не удивили. вот если бы Игнашевич, Овчинников и Газзаев..
17:25
Бергкамп 10
на острие место для Витинье, ну накрайняк Дзагоева, но точно не шведа
17:18
suomi257
как уже этот состав приелся!!!....пока видимо все трое на пенсию не выйдут новых не купят!!!
17:10