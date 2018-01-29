Дзагоев, Вернблум и Витинью в атаке ЦСКА на матч с "Пястом"

ЦСКА объявил состав на товарищеский матч против польского клуба "Пяст". Напомним, что это первая встреча армейцев на втором сборе команды в Кампоаморе.

Состав команды выглядит следующим образом:

ЦСКА: Акинфеев – Набабкин, Игнашевич, Васин, В. Березуцкий, Фернандес – Головин, Натхо – Дзагоев, Вернблум, Витинью.

Начало игры – 18.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи