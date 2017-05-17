Дзагоев - в запасе ЦСКА на матч с "Рубином", Чалов сыграет с первых минут

Стал известен состав ЦСКА на матч 29-го тура чемпионата России против "Рубина". Хавбек сборной России Алан Дзагоев начнет встречу в запасе, в атаке с первых минут появится Федор Чалов.

Полностью заявка армейцев выглядит следуюзщим образом: Акинфеев - Игнашевич, Васин, В. Березуцкий - Натхо - Фернандес, Головин, Вернблум, Щенников - Чалов, Витинью; запасные - Помазун, Овчинников, Тошич, Миланов, Ионов, Набабкин, Гордюшенко, Жамалетдинов, Дзагоев, Хосонов, Кучаев.

Матч ЦСКА - "Рубин" состоится сегодня, начало - в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.