Дзагоев - в стартовом составе ЦСКА на матч с "Уфой"

Стал известен состав ЦСКА на матч 24-го тура чемпионата России против "Уфы". С первых минут на поле появится восстановившийся после травмы хавбек Алан Дзагоев.

Полностью заявка армейцев выглядит следующим образом: Акинфеев - В. Березуцкий, Васин, А. Березуцкий - Фернандес, Дзагоев, Вернблум, Натхо, Щенников - Витинью, Ионов; запасные - Помазун, Игнашевич, Головин, Чалов, Гордюшенко, Жамалетдинов, Хосонов, Кучаев, Оланаре.

Игра "Уфа" - ЦСКА состоится сегодня, 21 апреля, и начнется в 17.00 по московскому времени, "СЭ" проведет трансляцию встречи.