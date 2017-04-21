16:08 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Дзагоев - в стартовом составе ЦСКА на матч с "Уфой"

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Стал известен состав ЦСКА на матч 24-го тура чемпионата России против "Уфы". С первых минут на поле появится восстановившийся после травмы хавбек Алан Дзагоев.

Полностью заявка армейцев выглядит следующим образом: Акинфеев - В. Березуцкий, Васин, А. Березуцкий - Фернандес, Дзагоев, Вернблум, Натхо, Щенников - Витинью, Ионов; запасные - Помазун, Игнашевич, Головин, Чалов, Гордюшенко, Жамалетдинов, Хосонов, Кучаев, Оланаре.

Игра "Уфа" - ЦСКА состоится сегодня, 21 апреля, и начнется в 17.00 по московскому времени, "СЭ" проведет трансляцию встречи.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 24-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

пять защитников и два опорника против Уфы - это сильный ход. Уфа не знает, как атаковать)

16:13