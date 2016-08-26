18:13 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Дзагоев - в сотне лучших в Европе

Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан ДЗАГОЕВ.
Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан ДЗАГОЕВ.
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Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев вошел в число ста лучших игроков Европы. Список составляется и публикуется ежегодником "Европейский футбол", выпускаемым УЕФА. Отмечается, что "сборной России в отсутствие травмированного Дзагоева не хватило креативности на Euro-2016".

В прошлом сезоне Дзагоев провел в чемпионате России 29 матчей, забил пять голов и сделал девять результативных передач. Также на его счету два мяча и одна передача в 10 играх Лиги чемпионов. (Александр БОБРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Vorlod

а где Федя ?

19:35

совва

не зря евро пропустил)

19:33

grover

поживём-увидем..ЛЧ-грядёт..

19:26

Адекватньй Зритель_

Знай наших )))

18:39

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