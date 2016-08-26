Дзагоев - в сотне лучших в Европе

Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев вошел в число ста лучших игроков Европы. Список составляется и публикуется ежегодником "Европейский футбол", выпускаемым УЕФА. Отмечается, что "сборной России в отсутствие травмированного Дзагоева не хватило креативности на Euro-2016".

В прошлом сезоне Дзагоев провел в чемпионате России 29 матчей, забил пять голов и сделал девять результативных передач. Также на его счету два мяча и одна передача в 10 играх Лиги чемпионов. (Александр БОБРОВ)