Дзагоев сравнялся с Минько

Матч против "Оренбурга" (1:0) стал для Алана Дзагоева 233-м в чемпионатах России. 28-летний полузащитник, играющий в премьер-лиге с 2008 года, сравнялся по числу встреч за ЦСКА с Валерием Минько, выступавшим за армейский клуб с 1992 по 2001 год. Рекордсмен команды Игорь Акинфеев провел 406-й матч за красно-синих. (Кирилл Бурдаков)
Лидеры по матчам за ЦСКА в чемпионатах России
|
Игрок
|
Годы
|
Матчи
|
Голы
|
Игорь АКИНФЕЕВ
|
2003-н.в.
|
406
|
-310
|
Сергей ИГНАШЕВИЧ
|
2003-2018
|
381
|
35
|
Василий БЕРЕЗУЦКИЙ
|
2002-2018
|
376
|
9
|
Алексей БЕРЕЗУЦКИЙ
|
2002-2018
|
341
|
8
|
Сергей СЕМАК
|
1994-2004
|
282
|
68
|
Дейвидас ШЕМБЕРАС
|
2002-2012
|
254
|
1
|
Элвер РАХИМИЧ
|
2001-2014
|
240
|
6
|
Алан ДЗАГОЕВ
|
2008-н.в.
|
233
|
52
|
Валерий МИНЬКО
|
1992-2001
|
233
|
13
|
Евгений АЛДОНИН
|
2004-2012
|
213
|
6
Опрос
Кто выиграет чемпионат России-2018/19?
Загрузка...