21:16 | Футбол — РПЛ

Дзагоев сравнялся с Минько

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Матч против "Оренбурга" (1:0) стал для Алана Дзагоева 233-м в чемпионатах России. 28-летний полузащитник, играющий в премьер-лиге с 2008 года, сравнялся по числу встреч за ЦСКА с Валерием Минько, выступавшим за армейский клуб с 1992 по 2001 год. Рекордсмен команды Игорь Акинфеев провел 406-й матч за красно-синих. (Кирилл Бурдаков)

Лидеры по матчам за ЦСКА в чемпионатах России

Игрок

Годы

Матчи

Голы

Игорь АКИНФЕЕВ

2003-н.в.

406

-310

Сергей ИГНАШЕВИЧ

2003-2018

381

35

Василий БЕРЕЗУЦКИЙ

2002-2018

376

9

Алексей БЕРЕЗУЦКИЙ

2002-2018

341

8

Сергей СЕМАК

1994-2004

282

68

Дейвидас ШЕМБЕРАС

2002-2012

254

1

Элвер РАХИМИЧ

2001-2014

240

6

Алан ДЗАГОЕВ

2008-н.в.

233

52

Валерий МИНЬКО

1992-2001

233

13

Евгений АЛДОНИН

2004-2012

213

6

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