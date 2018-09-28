Дзагоев сравнялся с Минько

Матч против "Оренбурга" (1:0) стал для Алана Дзагоева 233-м в чемпионатах России. 28-летний полузащитник, играющий в премьер-лиге с 2008 года, сравнялся по числу встреч за ЦСКА с Валерием Минько, выступавшим за армейский клуб с 1992 по 2001 год. Рекордсмен команды Игорь Акинфеев провел 406-й матч за красно-синих. (Кирилл Бурдаков)

Лидеры по матчам за ЦСКА в чемпионатах России

Игрок Годы Матчи Голы Игорь АКИНФЕЕВ 2003-н.в. 406 -310 Сергей ИГНАШЕВИЧ 2003-2018 381 35 Василий БЕРЕЗУЦКИЙ 2002-2018 376 9 Алексей БЕРЕЗУЦКИЙ 2002-2018 341 8 Сергей СЕМАК 1994-2004 282 68 Дейвидас ШЕМБЕРАС 2002-2012 254 1 Элвер РАХИМИЧ 2001-2014 240 6 Алан ДЗАГОЕВ 2008-н.в. 233 52 Валерий МИНЬКО 1992-2001 233 13 Евгений АЛДОНИН 2004-2012 213 6

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