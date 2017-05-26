Дзагоев поможет Северной Осетии в создании футбольной школы

Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев окажет помощь Северной Осетии в создании футбольной школы-интерната для одаренных детей. Поводом для приезда Дзагоева в Осетию стало открытие детского футбольного турнира в Беслане, организатором которого выступил сам хавбек. Турнир собрал детские футбольные команды не только со всей республики, но и из регионов Северного Кавказа, став ярким событием спортивной жизни Северной Осетии.

- К сожалению, из-за скромных возможностей нашего бюджета мы сегодня не можем создать полноценный профессиональный взрослый клуб, - цитирует ТАСС главу республики Вячеслава Битарова. - Поэтому решили сделать ставку на детский футбол, открыть современный спортивный интернат для детей со всей республики. Свою поддержку в этом вопросе нам оказывает и Валерий Газзаев.