Дзагоев полетел с ЦСКА на матч с "Уфой"

ЦСКА вылетел в Уфу, где 21 апреля сыграет в матче 24-го тура чемпионата России с местным клубом, сообщает официальный сайт армейцев. Вместе с основой полетел хавбек Алан Дзагоев, который не выходил на поле в чемпионате страны с 19 марта. Ранее наставник команды Виктор Гончаренко заявил, что футболист восстановился после травмы мышцы и с "Уфой" точно сыграет.

Полностью состав команды, вылетевшей на матч, выглядит следующим образом: вратари - Акинфеев, Помазун; защитники - Игнашевич, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Мариу Фернандес, Щенников, Васин; полузащитники - Дзагоев, Натхо, Вернблум, Головин, Ионов, Гордюшенко; нападающие - Витинью, Оланаре, Чалов.

Игра "Уфа" - ЦСКА начнется в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.