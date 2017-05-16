Дзагоев отправился с ЦСКА на матч с "Рубином"

ЦСКА отправился в Казань на матч 29-го тура чемпионата России с "Рубином", информирует пресс-служба клуба. Полузащитник Алан Дзагоев находится в составе команды. Ранее хавбек сборной России вернулся к тренировкам в общей группе армейцев.

Дзагоев из-за повреждений пропустил в этом сезоне ряд матчей клуба и сборной. В последний раз полузащитник был вынужден покинуть поле из-за травмы в игре 25-го тура чемпионата России с "Локомотивом" 26 апреля (4:0), а до этого пропустил три недели после замены из-за проблем со здоровьем в товарищеской встрече сборной с Бельгией 28 марта (3:3).

Матч "Рубин" – ЦСКА пройдет в среду, 17 мая, и начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ"проведет текстовую трансляцию встречи.