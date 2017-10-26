Дзагоев отправился с ЦСКА на матч против "Арсенала"

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев попал в состав команды на матч 15-го тура чемпионата России против "Арсенала", сообщает официальный сайт клуба. Армейцы отправились на игру в Тулу на автобусе.

Сегодня, 26 октября, стало известно, что 27-летний хавбек восстановился от воспаления ахилла и провел тренировку в общей группе. В последний раз Дзагоев выходил на поле 27 сентября, когда ЦСКА в Лиге чемпионов разгромно проиграл "Манчестер Юнайтед" (1:4).

Полностью состав ЦСКА на игру с "Арсеналом" выглядит следующим образом:

вратари Игорь Акинфеев, Илья Помазун;

защитники Алексей Березуцкий, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин, Василий Березуцкий, Мариу Фернандес, Георгий Щенников, Виктор Васин;

полузащитники Бибрас Натхо, Александр Головин, Георгий Миланов, Алан Дзагоев, Астемир Гордюшенко, Константин Кучаев, Хетаг Хосонов;

нападающие Федор Чалов, Тимур Жамалетдинов, Витинью, Аарон Оланаре.

Напомним, что матч "Арсенал" – ЦСКА состоится завтра, 27 октября, начало игры – в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.