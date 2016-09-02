Дзагоев оплатил детской команде "Беслана" поездку на финал футбольного фестиваля

Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев оплатил команде "Беслан" поездку на финал международного фестиваля "Большие звезды светят малым". По итогам этого турнира детская команда из Беслана заняла первое место и стала одним из 24 участников праздника футбола в Новороссийске.

– Спасибо Алану Дзагоеву за то, что оплатил нам полностью поездку на финал, – цитирует официальный сайт Детской футбольной лиги наставника бесланцев Евгения Калоева. – В дивизионе в упорной борьбе по пенальти обыграли "Спартак-Аланию" из Владикавказа. Желаю им и моим воспитанникам удачи в Новороссийске. Будет здорово, если опять встретимся в финале!