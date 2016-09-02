Дзагоев оплатил детской команде "Беслан" поездку на финал футбольного фестиваля

Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев оплатил команде "Беслан" поездку на финал международного фестиваля "Большие звезды светят малым". По итогам этого турнира детская команда из Беслана заняла первое место и стала одним из 24 участников праздника футбола в Новороссийске.
– Спасибо Алану Дзагоеву за то, что оплатил нам полностью поездку на финал, – цитирует официальный сайт Детской футбольной лиги наставника бесланцев Евгения Калоева. – В дивизионе в упорной борьбе по пенальти обыграли "Спартак-Аланию" из Владикавказа. Желаю им и моим воспитанникам удачи в Новороссийске. Будет здорово, если опять встретимся в финале!
Makkkoi
Беслан в ковычках, потому что это название команды в данном случае. ошибка СЭ в последней букве "а",ее там быть не должно.
18:14
Mark Krass
Алан шампанское видимо не пьёт.)) Молодец, чего еще сказать. Мужик. Может еще на одной ноге чемпионксую лизгинку станцевать))
18:05
Marchello1980
А почему Беслана в кавычках в заголовке??
16:45
Slim Taller
Заодно поддержал и матерей Беслана,протестующих против Путина.
14:46
Rus_Tam
Молодец. Детишек надо поддерживать!
14:42