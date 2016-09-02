14:06 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Дзагоев оплатил детской команде "Беслан" поездку на финал футбольного фестиваля

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Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев оплатил команде "Беслан" поездку на финал международного фестиваля "Большие звезды светят малым". По итогам этого турнира детская команда из Беслана заняла первое место и стала одним из 24 участников праздника футбола в Новороссийске.

– Спасибо Алану Дзагоеву за то, что оплатил нам полностью поездку на финал, – цитирует официальный сайт Детской футбольной лиги наставника бесланцев Евгения Калоева. – В дивизионе в упорной борьбе по пенальти обыграли "Спартак-Аланию" из Владикавказа. Желаю им и моим воспитанникам удачи в Новороссийске. Будет здорово, если опять встретимся в финале!

Дополнительная информация

http://www.dfl.org.ru/news/6300/

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Makkkoi

Беслан в ковычках, потому что это название команды в данном случае. ошибка СЭ в последней букве "а",ее там быть не должно.

18:14

Mark Krass

Алан шампанское видимо не пьёт.)) Молодец, чего еще сказать. Мужик. Может еще на одной ноге чемпионксую лизгинку станцевать))

18:05

Marchello1980

А почему Беслана в кавычках в заголовке??

16:45

Slim Taller

Заодно поддержал и матерей Беслана,протестующих против Путина.

14:46

Rus_Tam

Молодец. Детишек надо поддерживать!

14:42

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