Дзагоев обошел Кокорина в "Клубе 100"

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев удвоил преимущество армейцев в матче 19-го тура чемпионата России против "Томи" – 2:0. Красно-синие забили издевательским образом – Сергей Игнашевич мягко перебросил стенку, а хавбек отправил мяч в ворота, оказавшись перед голкипером.
Для Дзагоева этот гол стал 74-м в зачет "Клуб 100". Он обошел нападающего "Зенита" Александра Кокорина.
Г⚽⚽⚽⚽Л! @PFC_CSKA_MOSCOW #НашФутбол #РФПЛ. 19-й тур. #ЦСКАТомь 2:0 19' Алан Дзагоев pic.twitter.com/7bjmGvhKf0– РФПЛ⚽🏆 (@rfpl) 11 March 2017
Haiaxi
Скоро Кокорина в клубе 100 и защитники начнут обходить.
14:53
**гость**
Для Кокорина есть только один клуб ! "Голубая Устрица".
14:49
SP2
Аж испугался! Кокорин в клубе 100! Зачем так пугать? ))
14:37
LEHAAAAAAAAA
Когда вообще Кокорин успел забить 73 гола если он за сезон забивает максимум несколько мячей?? чудеса какие то)
14:37
nekonohiki
Как они могут быть в клубе 100, если забили по 70 мячей?
14:35