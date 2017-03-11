Дзагоев обошел Кокорина в "Клубе 100"

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев удвоил преимущество армейцев в матче 19-го тура чемпионата России против "Томи" – 2:0. Красно-синие забили издевательским образом – Сергей Игнашевич мягко перебросил стенку, а хавбек отправил мяч в ворота, оказавшись перед голкипером.

Для Дзагоева этот гол стал 74-м в зачет "Клуб 100". Он обошел нападающего "Зенита" Александра Кокорина.

Трансляция матча ЦСКА – "Томь"