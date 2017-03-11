14:18 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Дзагоев обошел Кокорина в "Клубе 100"

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Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев удвоил преимущество армейцев в матче 19-го тура чемпионата России против "Томи" – 2:0. Красно-синие забили издевательским образом – Сергей Игнашевич мягко перебросил стенку, а хавбек отправил мяч в ворота, оказавшись перед голкипером.

Для Дзагоева этот гол стал 74-м в зачет "Клуб 100". Он обошел нападающего "Зенита" Александра Кокорина.

Трансляция матча ЦСКА – "Томь"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 19-й тур
Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Haiaxi

Скоро Кокорина в клубе 100 и защитники начнут обходить.

14:53

**гость**

Для Кокорина есть только один клуб ! "Голубая Устрица".

14:49

SP2

Аж испугался! Кокорин в клубе 100! Зачем так пугать? ))

14:37

LEHAAAAAAAAA

Когда вообще Кокорин успел забить 73 гола если он за сезон забивает максимум несколько мячей?? чудеса какие то)

14:37

nekonohiki

Как они могут быть в клубе 100, если забили по 70 мячей?

14:35

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Материалы других СМИ