Дзагоев - о голе "Уралу": "Я выполнял подачу, такое сложно задумать заранее"

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев после победы над "Уралом" в матче 21-го тура чемпионата России (1:0) отметил, что не пытался пробить в эпизоде с голом. Дзагоев стал автором единственного мяча и, по его словам, он в этот момент подавал на Понтуса Вернблума.

- Конечно, я выполнял подачу, - сказал Дзагоев в эфире канала "Наш футбол". - Такое сложно задумать заранее. Я подавал на Вернблума. Хорошая подача никогда не пропадет, как говорится.

Нам нужно улучшать игру в атаке. В защите все в порядке, не даем создавать моменты, но в атаке есть где прибавлять.