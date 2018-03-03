Дзагоев - о голе "Уралу": "Я выполнял подачу, такое сложно задумать заранее"

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев после победы над "Уралом" в матче 21-го тура чемпионата России (1:0) отметил, что не пытался пробить в эпизоде с голом. Дзагоев стал автором единственного мяча и, по его словам, он в этот момент подавал на Понтуса Вернблума.
- Конечно, я выполнял подачу, - сказал Дзагоев в эфире канала "Наш футбол". - Такое сложно задумать заранее. Я подавал на Вернблума. Хорошая подача никогда не пропадет, как говорится.
Нам нужно улучшать игру в атаке. В защите все в порядке, не даем создавать моменты, но в атаке есть где прибавлять.
sergey274
Вы в курсе, что за штрафы ГИБДД можно не платить? Точнее их можно избежать и это на 100% легально! Я наклеил себе такую вот штуку http://bezkamer.blogspot.ru и мой номер теперь не видно гаишникам вообще! Вид номера не меняется, поэтому это законно!
03:21