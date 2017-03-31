19:04 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Дзагоев не поможет ЦСКА в матче с "Крыльями"

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Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев из-за травмы пропустит матч 21-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов", информирует официальный сайт армейцев. Отмечается, что хавбек получил повреждение задней поверхности бедра в матче сборной России против Бельгии (3:3). Он был заменен на 17-й минуте встречи.

Получивший сильный ушиб в товарищеском матче с тульским "Арсеналом" Георгий Щенников 30 марта вернулся в общую группу и наравне со всеми готовится к игре.Также не сможет помочь армейцам Георгий Миланов, травмировавшийся в расположении сборной Болгарии.
 

Дополнительная информация

http://www.pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/na-podbitom-kryle-prevyu-k-pfk-cska-krylya-sovetov/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Митяй Антибомж

Ну так оно и понятно - Аланчик просто хрусталь, а не бревно, который за копейку удавится, благополучно продав перед этим родину.

19:15

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