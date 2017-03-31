Дзагоев не поможет ЦСКА в матче с "Крыльями"

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев из-за травмы пропустит матч 21-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов", информирует официальный сайт армейцев. Отмечается, что хавбек получил повреждение задней поверхности бедра в матче сборной России против Бельгии (3:3). Он был заменен на 17-й минуте встречи.



Получивший сильный ушиб в товарищеском матче с тульским "Арсеналом" Георгий Щенников 30 марта вернулся в общую группу и наравне со всеми готовится к игре. ​Также не сможет помочь армейцам Георгий Миланов, травмировавшийся в расположении сборной Болгарии.

