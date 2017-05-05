Дзагоев не поможет ЦСКА в матче с "Амкаром"

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев не полетит в Пермь на матч 27-го тура чемпионата России против "Амкара", информирует официальный сайт красно-синих.
Дзагоев получил повреждение задней поверхности бедра 26 апреля в игре 25-го тура премьер-лиги с "Локомотивом" (4:0), в которой он открыл счет, но был заменен на 17-й минуте.
30 апреля Дзагоев был включен в стартовый состав на встречу 26-го тура чемпионата России против "Спартака" (1:2) и вышел на разминку, но в итоге остался вне заявки армейцев.
Как сообщает клубная пресс-служба, на этой неделе Дзагоев тренировался по индивидуальной программе.
Матч "Амкар" - ЦСКА состоится в субботу, 6 мая, и начнется в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.
Алан Дзагоев в Пермь не полетит. Полный список игроков, отправившихся на выезд, появится после 15:00 на https://t.co/VEUwPyNhDn #АмкарЦСКА– ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 5 мая 2017 г.
za_yatc
Это было ожидаемо. А Васин, Васин полетит?
15:17