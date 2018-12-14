Дзагоев - Кокорину и Мамаеву: "Хочется справедливости: чтобы ребята вышли на свободу и имели возможность играть в футбол"

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев поддержал нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева. Ролик с его обращением выложил в Инстаграме хавбек "Крыльев Советов" Алан Чочиев.

- Хочу выразить свою поддержку Саше и Паше. Разочарован всей этой ситуацией и тем, что ребята все еще находятся под заключением. Да, наказание должно быть, и они его уже понесли. Я думаю, что они уже все осознали. Но и также хочется справедливости. А справедливость эта заключается в том, чтобы ребята вышли на свободу и имели возможность играть в футбол, - заявил Дзагоев.

Кокорин и Мамаев арестованы по подозрению по статьям "Побои" и "Хулиганство" и находятся в СИЗО. В октябре они стали участниками двух драк, в результате которых пострадали водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой и чиновник Минпромторга Денис Пак.

Суд арестовал футболистов до 8 декабря, позже арест был продлен до 8 февраля.

Кокорин и Мамаев остались под стражей до 8 февраля