Дзагоев и Вернблум не сыграют с "Зенитом"

ЦСКА вылетел в Санкт-Петербург на матч 28-го тура чемпионата России против "Зенита", сообщает пресс-служба армейцев. В заявке московской команды не оказалось полузащитников Алана Дзагоева и Понтуса Вернблума.
ЦСКА отправился на игру в следующем составе:
вратари Игорь Акинфеев, Илья Помазун;
защитники Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин, Алексей Березуцкий, Георгий Щенников, Мариу Фернандес;
полузащитники Александр Головин, Бибрас Натхо, Константин Кучаев, Хетаг Хосонов, Георгий Миланов, Кристиян Бистрович;
нападающие Витинью, Тимур Жамалетдинов, Ахмед Муса и Федор Чалов.
Матч "Зенит" - ЦСКА пройдет 29 апреля, начало - 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет его текстовую трансляцию.
Дополнительная информация
https://www.pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/armeytsy-vyleteli-v-sanktpeterburg-/
клад555
Jean4 Болотных это не спасет. Там уже Гинером участие в ЛЧ проплачено на следующий год. Абонентская плата в судейский корпус поступила.......Бредишь?
17:19
эстонский армеец
Может и Вернблум собрался уходить? Поэтому уже играть не хочет? Дзагоев становится всё хуже и хуже... Даёшь молодёжь!)
17:11
_Я_против_Астротерфа_
самое смешное что ЦСКА может залить игру за 20 лямов грина...
17:06
ostrmaksim
нaрод недaвно рaскрыли секрет стройного и подкаченого тела, не зaнимаясь спортом и без диет. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://5.gp/mnblog
17:02
Jean4
Болотных это не спасет. Там уже Гинером участие в ЛЧ проплачено на следующий год. Абонентская плата в судейский корпус поступила.
17:02
Трубадур
Локомотив- чемпион1111))))
17:01
crazysun78
Федун договорился
16:56
shpasic
поддавки?!
16:41