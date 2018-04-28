16:28 | Футбол — РФПЛ

Дзагоев и Вернблум не сыграют с "Зенитом"

Понтус ВЕРНБЛУМ и Алан ДЗАГОЕВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Понтус ВЕРНБЛУМ и Алан ДЗАГОЕВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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ЦСКА вылетел в Санкт-Петербург на матч 28-го тура чемпионата России против "Зенита", сообщает пресс-служба армейцев. В заявке московской команды не оказалось полузащитников Алана Дзагоева и Понтуса Вернблума. 

 
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ЦСКА отправился на игру в следующем составе:

вратари Игорь Акинфеев, Илья Помазун;

защитники Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин, Алексей Березуцкий, Георгий Щенников, Мариу Фернандес;

полузащитники Александр Головин, Бибрас Натхо, Константин Кучаев, Хетаг Хосонов, Георгий Миланов, Кристиян Бистрович;

нападающие Витинью, Тимур Жамалетдинов, Ахмед Муса и Федор Чалов.

Матч "Зенит" - ЦСКА пройдет 29 апреля, начало - 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет его текстовую трансляцию.

 

Дополнительная информация

https://www.pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/armeytsy-vyleteli-v-sanktpeterburg-/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 28-й тур. "Зенит" - ЦСКА, "Краснодар" - "Локо" и другие матчи
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (8)
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клад555

Jean4 Болотных это не спасет. Там уже Гинером участие в ЛЧ проплачено на следующий год. Абонентская плата в судейский корпус поступила.......Бредишь?

17:19

эстонский армеец

Может и Вернблум собрался уходить? Поэтому уже играть не хочет? Дзагоев становится всё хуже и хуже... Даёшь молодёжь!)

17:11

_Я_против_Астротерфа_

самое смешное что ЦСКА может залить игру за 20 лямов грина...

17:06

ostrmaksim

нaрод недaвно рaскрыли секрет стройного и подкаченого тела, не зaнимаясь спортом и без диет. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://5.gp/mnblog

17:02

Jean4

Болотных это не спасет. Там уже Гинером участие в ЛЧ проплачено на следующий год. Абонентская плата в судейский корпус поступила.

17:02

Трубадур

Локомотив- чемпион1111))))

17:01

crazysun78

Федун договорился

16:56

shpasic

поддавки?!

16:41

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