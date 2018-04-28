Дзагоев и Вернблум не сыграют с "Зенитом"

ЦСКА вылетел в Санкт-Петербург на матч 28-го тура чемпионата России против "Зенита", сообщает пресс-служба армейцев. В заявке московской команды не оказалось полузащитников Алана Дзагоева и Понтуса Вернблума.

ЦСКА отправился на игру в следующем составе:

вратари Игорь Акинфеев, Илья Помазун;

защитники Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин, Алексей Березуцкий, Георгий Щенников, Мариу Фернандес;

полузащитники Александр Головин, Бибрас Натхо, Константин Кучаев, Хетаг Хосонов, Георгий Миланов, Кристиян Бистрович;

нападающие Витинью, Тимур Жамалетдинов, Ахмед Муса и Федор Чалов.



Матч "Зенит" - ЦСКА пройдет 29 апреля, начало - 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет его текстовую трансляцию.