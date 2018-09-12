Дзагоев и Щенников вернулись к тренировкам в общей группе

ЦСКА на официальном сайте сообщил о возвращении в общую группу полузащитника Алана Дзагоева и защитника Георгия Щенникова. Отмечается, что хавбек работает вместе с командой, но с некоторыми ограничениями.

Дзагоев не выходил на поле с конца июля – он травмировался в самом начале матча за Суперкубок России против "Локомотива" (1:0 д.в.). Щенников, в свою очередь, получил повреждение в игре 4-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала" (3:0).

В 7-м туре армейцы на выезде сыграют с "Уфой". Встреча состоится 15 сентября, стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.

Guess who's back! 😆



Дзага и Жора приступили к работе в общей группе!https://t.co/8PcBx63TqN pic.twitter.com/xoXZlksW9j – ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 12 сентября 2018 г.

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