16:12 | Футбол — РПЛ

Дзагоев и Щенников вернулись к тренировкам в общей группе

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ЦСКА на официальном сайте сообщил о возвращении в общую группу полузащитника Алана Дзагоева и защитника Георгия Щенникова. Отмечается, что хавбек работает вместе с командой, но с некоторыми ограничениями.

Дзагоев не выходил на поле с конца июля – он травмировался в самом начале матча за Суперкубок России против "Локомотива" (1:0 д.в.). Щенников, в свою очередь, получил повреждение в игре 4-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала" (3:0).

В 7-м туре армейцы на выезде сыграют с "Уфой". Встреча состоится 15 сентября, стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.

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Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/dzagoev-i-shchennikov-vernulis-v-obshchuyu-gruppu/

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 7-й тур
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