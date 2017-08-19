Дзагоев и Оланаре - в атаке ЦСКА на матч с "Уралом"

ЦСКА объявил состав на гостевой матч 7-го тура чемпионата России против "Урала". В атаке армейцев сыграют Алан Дзагоев и Аарон Оланаре.
Место левого латераля занял Кирилл Набабкин, заменивший в основе Георгия Щенникова. Тройку центральных защитников составили Алексей Березуцкий, Сергей Игнашевич и Виктор Васин.
ЦСКА: Акинфеев – Фернандес, А. Березуцкий, Игнашевич, Васин, Набабкин – Вернблум, Головин, Натхо – Оланаре, Дзагоев.
Запасные: Помазун, Миланов, Витинью, В. Березуцкий, Щенников, Чалов, Горлюшенко, Жамалетдинов, Хосонов, Кучаев.
Игра "Урал" – ЦСКА состоится сегодня, 19 августа, начало – в 15.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.
Стартовый состав армейцев на #УралЦСКА! Небольшая ротация 😉 pic.twitter.com/cgQc8fxIC4– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 19 августа 2017 г.
- Георгий Щенников
- Сергей Игнашевич
- Алан Дзагоев
- Виктор Васин
- ЦСКА (футбол)
- Алексей Березуцкий
- Урал Ек
- Кирилл Набабкин
- Аарон Оланаре
ledorub
Железный Марио... при блаогоприятном течении матча можно поменять ну хоть на Миланова.
13:47
marksan
Вот вам и ротация! Но опять Оланаре?
13:45
Assorti
Очень интересный ход от Гончаренко, возможно даст результат такой связки😀
13:43