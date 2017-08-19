13:34 | Футбол — РФПЛ

Дзагоев и Оланаре - в атаке ЦСКА на матч с "Уралом"

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ЦСКА объявил состав на гостевой матч 7-го тура чемпионата России против "Урала". В атаке армейцев сыграют Алан Дзагоев и Аарон Оланаре.

Место левого латераля занял Кирилл Набабкин, заменивший в основе Георгия Щенникова. Тройку центральных защитников составили Алексей Березуцкий, Сергей Игнашевич и Виктор Васин.

ЦСКА: Акинфеев – Фернандес, А. Березуцкий, Игнашевич, Васин, Набабкин – Вернблум, Головин, Натхо – Оланаре, Дзагоев.

Запасные: Помазун, Миланов, Витинью, В. Березуцкий, Щенников, Чалов, Горлюшенко, Жамалетдинов, Хосонов, Кучаев.

Игра "Урал" – ЦСКА состоится сегодня, 19 августа, начало – в 15.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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ledorub

Железный Марио... при блаогоприятном течении матча можно поменять ну хоть на Миланова.

13:47

marksan

Вот вам и ротация! Но опять Оланаре?

13:45

Assorti

Очень интересный ход от Гончаренко, возможно даст результат такой связки&#128512;

13:43