Дзагоев и Оланаре - в атаке ЦСКА на матч с "Уралом"

ЦСКА объявил состав на гостевой матч 7-го тура чемпионата России против "Урала". В атаке армейцев сыграют Алан Дзагоев и Аарон Оланаре.

Место левого латераля занял Кирилл Набабкин, заменивший в основе Георгия Щенникова. Тройку центральных защитников составили Алексей Березуцкий, Сергей Игнашевич и Виктор Васин.

ЦСКА: Акинфеев – Фернандес, А. Березуцкий, Игнашевич, Васин, Набабкин – Вернблум, Головин, Натхо – Оланаре, Дзагоев.

Запасные: Помазун, Миланов, Витинью, В. Березуцкий, Щенников, Чалов, Горлюшенко, Жамалетдинов, Хосонов, Кучаев.

Игра "Урал" – ЦСКА состоится сегодня, 19 августа, начало – в 15.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.