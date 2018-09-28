16:16 | Футбол — РПЛ

Дзагоев и Набабкин - в старте ЦСКА на матч с "Оренбургом"

Обсудить
0

ЦСКА объявил состав на матч 9-го тура РПЛ против "Оренбурга". С первых минут встречу начнут хавбек Алан Дзагоев и защитник Кирилл Набабкин

Состав ЦСКА: Акинфеев - Фернандес, Бекао, Чернов, Набабкин - Ахметов, Бийол, Влашич, Дзагоев, Обляков - Чалов.

Запасные: Кырнац, Ефремов, Сигурдссон, Нисимура, Тинкнизян, Гордюшенко, Жамалетдинов, Жиронкин.

Отметим, что армейцы сыграют в оранжевой форме.

Оренбург - ЦСКА

Все о чемпионате России - здесь

Опрос

Кто выиграет чемпионат России-2018/19?
Обсудить
голосовать
Обсудить
0
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 9-й тур. "Спартак" - "Ростов" и другие матчи
Материалы других СМИ
Загрузка...