Дзагоев и Набабкин - в старте ЦСКА на матч с "Оренбургом"

ЦСКА объявил состав на матч 9-го тура РПЛ против "Оренбурга". С первых минут встречу начнут хавбек Алан Дзагоев и защитник Кирилл Набабкин.
Состав ЦСКА: Акинфеев - Фернандес, Бекао, Чернов, Набабкин - Ахметов, Бийол, Влашич, Дзагоев, Обляков - Чалов.
Запасные: Кырнац, Ефремов, Сигурдссон, Нисимура, Тинкнизян, Гордюшенко, Жамалетдинов, Жиронкин.
Отметим, что армейцы сыграют в оранжевой форме.
Третий матч в @umbro - третий вариант формы! Сегодня опробуем оранжевый комплект #ОренбургЦСКА pic.twitter.com/CA4cL0MaHV– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 28 сентября 2018 г.
Опрос
Кто выиграет чемпионат России-2018/19?
Загрузка...