Дзагоев и Набабкин - в старте ЦСКА на матч с "Оренбургом"

ЦСКА объявил состав на матч 9-го тура РПЛ против "Оренбурга". С первых минут встречу начнут хавбек Алан Дзагоев и защитник Кирилл Набабкин.

Состав ЦСКА: Акинфеев - Фернандес, Бекао, Чернов, Набабкин - Ахметов, Бийол, Влашич, Дзагоев, Обляков - Чалов.

Запасные: Кырнац, Ефремов, Сигурдссон, Нисимура, Тинкнизян, Гордюшенко, Жамалетдинов, Жиронкин.

Отметим, что армейцы сыграют в оранжевой форме.

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