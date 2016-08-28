11:25 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Дзагоев и Мариу Фернандес не приедут в сборную России?

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Суббота. Санкт-Петербург. "Зенит" - "Амкар" - 3:0. В игре Артем ДЗЮБА (№22).Дзюба сам попросил замену, его участие в матчах сборной под вопросом

Игроки ЦСКА Мариу Фернандес и Алан Дзагоев прошли обследование после возвращения в Москву из Томска, где армейцы в матче 5-го тура премьер-лиги победили "Томь" (1:0). Вчера 25-летний Мариу Фернандес провел на поле 37 минут, а 26-летний Дзагоев отыграл весь матч.

Как информирует официальный сайт красно-синих, защитник получил повреждение мягких тканей передней поверхности бедра, у хавбека выявлен спазм мышц задней поверхности правого бедра. Сроки возвращения обоих футболистов в общую группу ЦСКА пока не сообщаются.

Отметим, что оба игрока приглашены в сборную России на товарищеские матчи против Турции (31 августа) и Ганы (6 сентября). Подготовку к играм национальная команда начнет завтра.

Дополнительная информация

http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/dzagoev-i-fernandes-proshli-obsledovanie/

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Гаттузо зол!

Все правильно. Нахрен эта сборная нужна, только ломаться лишний раз. В Космос надо лететь здоровыми. Был бы Пельмень главным, то поехали бы, а так зачем своих игроков просто так перегружать.

11:50

Kairat Alimovich

вот и отлично! пусть всякие кутеповы и зобнины корячатся в товарняках! наши армейцы нам здоровые нужны!

11:42

Блудный Свин

Вот и хорошо!!! Кутепов и Зобнин в 100 раз лучше играют!!!

11:37

shpasic

опять неудачно лезгинку исполнил?

11:32

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