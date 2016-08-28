Дзагоев и Мариу Фернандес не приедут в сборную России?

Игроки ЦСКА Мариу Фернандес и Алан Дзагоев прошли обследование после возвращения в Москву из Томска, где армейцы в матче 5-го тура премьер-лиги победили "Томь" (1:0). Вчера 25-летний Мариу Фернандес провел на поле 37 минут, а 26-летний Дзагоев отыграл весь матч.
Как информирует официальный сайт красно-синих, защитник получил повреждение мягких тканей передней поверхности бедра, у хавбека выявлен спазм мышц задней поверхности правого бедра. Сроки возвращения обоих футболистов в общую группу ЦСКА пока не сообщаются.
Отметим, что оба игрока приглашены в сборную России на товарищеские матчи против Турции (31 августа) и Ганы (6 сентября). Подготовку к играм национальная команда начнет завтра.
Дополнительная информация
http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/dzagoev-i-fernandes-proshli-obsledovanie/
Гаттузо зол!
Все правильно. Нахрен эта сборная нужна, только ломаться лишний раз. В Космос надо лететь здоровыми. Был бы Пельмень главным, то поехали бы, а так зачем своих игроков просто так перегружать.
11:50
Kairat Alimovich
вот и отлично! пусть всякие кутеповы и зобнины корячатся в товарняках! наши армейцы нам здоровые нужны!
11:42
Блудный Свин
Вот и хорошо!!! Кутепов и Зобнин в 100 раз лучше играют!!!
11:37
shpasic
опять неудачно лезгинку исполнил?
11:32