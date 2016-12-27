Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев снялся в праздничном ролике армейцев. Хавбек вырезал гирлянду из бумаги и напомнил, что до Нового года осталось 5 дней. Также красно-синие поздравили болельщиков с предстоящим праздником: "С Новым и-го-годом!".