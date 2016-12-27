15:40 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Дзагоев и ЦСКА - болельщикам:
"С Новым и-го-годом!"

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Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев снялся в праздничном ролике армейцев. Хавбек вырезал гирлянду из бумаги и напомнил, что до Нового года осталось 5 дней. Также красно-синие поздравили болельщиков с предстоящим праздником: "С Новым и-го-годом!".

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КОММЕНТАРИИ (1)
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karlikf1

Чё, прям на коленке чтоли вырезал? Нет, я просто не допускаю даже, что он готовую гирлянду потом растянул, он же её ножом у себя на коленке выковырял. Было бы ещё более прикольно, если бы он эту поделку выковирывал на спине у кого-ниб. из партнёров команды

16:58

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