Дзагоев и Алексей Березуцкий готовятся к игре против "Ростова"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отметил, что защитник Алексей Березуцкий и полузащитник Алан Дзагоев готовятся к матчу 23-го тура чемпионата России против "Ростова". Встреча пройдет в Москве 15 апреля и состоится в 14.30.

– Березуцкий и Дзагоев готовятся к игре наравне со всеми, но выйдут ли они на поле, однозначно сказать сложно, – цитирует ТАСС Бабаева. – Окончательное решение за врачами. Алексей – в общей группе, Алан – с небольшими ограничениями. Оба готовятся к матчу, а дальше будем смотреть накануне игры.