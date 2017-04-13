21:47 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Дзагоев и Алексей Березуцкий готовятся к игре против "Ростова"

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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отметил, что защитник Алексей Березуцкий и полузащитник Алан Дзагоев готовятся к матчу 23-го тура чемпионата России против "Ростова". Встреча пройдет в Москве 15 апреля и состоится в 14.30.

– Березуцкий и Дзагоев готовятся к игре наравне со всеми, но выйдут ли они на поле, однозначно сказать сложно, – цитирует ТАСС Бабаева. – Окончательное решение за врачами. Алексей – в общей группе, Алан – с небольшими ограничениями. Оба готовятся к матчу, а дальше будем смотреть накануне игры.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4181932

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 23-й тур
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