Дзагоев готовится сыграть с "Арсеналом"

Как стало известно "СЭ", полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев может успеть восстановиться от повреждения и сыграть с тульским "Арсеналом". Матч пройдет в воскресенье в рамках 29-го тура чемпионата России на домашнем стадионе армейцев.

27-летний полузащитник получил повреждение в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы с "Арсеналом" (2:2) и был заменен на 38-й минуте встречи. В итоге хавбек пропустил встречи с "Уфой" (1:1), "Амкаром" (3:0), "Краснодаром" (2:1) и "Зенитом" (0:0). (Павел ГУРЕВИЧ)