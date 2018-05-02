12:43 | Футбол — РФПЛ

Дзагоев готовится сыграть с "Арсеналом"

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Как стало известно "СЭ", полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев может успеть восстановиться от повреждения и сыграть с тульским "Арсеналом". Матч пройдет в воскресенье в рамках 29-го тура чемпионата России на домашнем стадионе армейцев.

27-летний полузащитник получил повреждение в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы с "Арсеналом" (2:2) и был заменен на 38-й минуте встречи. В итоге хавбек пропустил встречи с "Уфой" (1:1), "Амкаром" (3:0), "Краснодаром" (2:1) и "Зенитом" (0:0). (Павел ГУРЕВИЧ)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 29-й тур. "Локо" - "Зенит" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Баркас71

Да зачем он нужен ??? Никакой пользы от него уже давно нет !! Плюётся как верблюд и как собака на всех гавкает!

13:45

Rus_Tam

Хрусталь..... а жаль...

13:38

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