Дзагоев, Чалов, Влашич - в атаке ЦСКА на матч с "Мольде"

Стал известен состав ЦСКА на контрольный матч против "Мольде". С первых минут на поле выйдут следующие игроки: Помазун, Фернандес, Набабкин, Бекао, Магнуссон, Щенников, Бистрович, Ахметов, Влашич, Дзагоев, Чалов.
Запасные: Кырнац, Эрнандес, Ефремов, Нисимура, Обляков
Наш состав на #ЦСКАмольде!– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 22 января 2019 г.
Помазун, Фернандес, Набабкин, Бекао, @HordurM34, @GShchennikov42, Бистрович, Ахметов, Влашич, Дзагоев, Чалов
Запасные: Кырнац, @abelhernandezok, Ефремов, Нисимура, Обляков pic.twitter.com/IyMdclxIbI
Загрузка...