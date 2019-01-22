Дзагоев, Чалов, Влашич - в атаке ЦСКА на матч с "Мольде"

Стал известен состав ЦСКА на контрольный матч против "Мольде". С первых минут на поле выйдут следующие игроки: Помазун, Фернандес, Набабкин, Бекао, Магнуссон, Щенников, Бистрович, Ахметов, Влашич, Дзагоев, Чалов.

Запасные: Кырнац, Эрнандес, Ефремов, Нисимура, Обляков