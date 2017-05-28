Дюриш - в стартовом составе "Оренбурга" на матч со "СКА-Хабаровском"

Стал известен состав "Оренбурга" на ответный стыковой матч за право игры в премьер-лиге против "СКА-Хабаровска". С первых минут на поле появится форвард Михал Дюриш, пропустивший предыдущую игру, а вот Элгуджа Лобжанидзе остался на этот раз в запасе.

Полностью заявка подопечных Роберта Евдокимова выглядит следующим образом: Руденко – Малых, Ойеволе, Сиваков, Полуяхтов – Парняков, Воробьев, Афонин, Георгиев, Попович – Дюриш. Запасные: Абакумов, Жунич, Шогенв, Бреев, Коронов, Лобжанидзе, Драгун.

Матч "Оренбург" - "СКА-Хабаровск" начнется в 15.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.