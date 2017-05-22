Дюриш и Нобоа будут приглашены на заседание КДК РФС

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что на заседании комитета будут рассмотрены удаления игроков "Оренбурга" и "Ростова" в матче 30-го тура чемпионата России. Красные карточки вчера получили Кристиан Нобоа и Михал Дюриш.

Напомним, что защитник "Ростова" Миха Мевля упал в борьбе перед своей штрафной, а Дюриш шипами бутс в падении ударил его по лицу, нанеся сильное рассечение, из-за которого окровавленный Мевля покинул поле только на носилках. После столкновения завязалась потасовка, в результате которой удаление получил Нобоа. Также красную карточку получил Дюриш.

– Матч "Оренбург" – "Ростов". Рассмотрим неподобающее поведение команд. Хозяева получили семь желтых карточек в одной игре, а гости – шесть, – отметил Григорьянц. – Разберем и удаление футболистов Дюриша и Нобоа. Они вместе с судьей Безбородовым будут приглашены на заседание комитета. (Сергей АСТАХОВ)