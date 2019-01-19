Дюпин присоединился к "Анжи", Рабиу нет в команде, Савичев – на просмотре в "Арсенале"

"Анжи" продолжает подготовку ко второй части сезона на сборах в Кисловодске. Как сообщает сайт клуба, подопечные Магомеда Адиева работают в режиме двухразовых тренировок.

Вратарь Юрий Дюпин присоединился к команде и приступил к работе в общей группе. В ближайшее время в расположение "Анжи" приедет Иван Маркелов. Константин Савичев проходит сбор с тульским "Арсеналом", где находится на просмотре. Игорь Чайковский накануне покинул расположение команды. Дальнейшее выступление Мохаммеда Рабиу в "Анжи" находится под вопросом, на сегодняшний день его нет в расположении команды.

– Нашей основной задачей на первом сборе было понять, в каком составе нам предстоит готовиться ко второй части сезона, – рассказал главный тренер "Анжи" Магомед Адиев. – Сбор носит втягивающий характер и работа на нем направлена на восстановление физических кондиций игроков, функциональную подготовку. Начиная со второй недели мы планируем приступить к работе над технико-тактическими действиями на поле, больше работать с мячами. К сожалению, мы по-прежнему не знаем точно, в каких сочетаниях мы будем работать на втором сборе поэтому в Кисловодске находится большое количество молодежи. Мы подтягиваем ребят из "дубля" и готовим их к тем нагрузкам, которые предстоит им получить в дальнейшем.

Настроение на сегодняшний день двоякое. С одной стороны, очень рад после отпуска увидеть близких мне людей и возобновить работу с ними. С другой стороны, мы несем потери и можем не досчитаться еще нескольких футболистов, а каждый игрок сегодня для нас на вес золота. Каждый день ситуация может кардинально измениться как в одну сторону, так и в другую.