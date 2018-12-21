16:59 | Футбол — РПЛ

Дюпин - лучший игрок "Анжи" первой половины сезона по версии болельщиков

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Голкипер "Анжи"  Юрий Дюпин признан лучшим игроком махачкалинского клуба в первой половине сезона по версии болельщиков, информирует официальный сайт желто-зеленых. 30-летний вратарь набрал 53 процента голосов в опросе, проведенной в социальной сети "Вконтакте".

Второе место занял нападающий Андрес Понсе (29 %), на третьей строчке расположились два футболиста: полузащитники Мохаммед Рабиу и Владислав Кулик (по 4 %). 

В текущем сезоне Дюпин провел 18 матчей за "Анжи", в которых пропустил 26 голов.

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Дополнительная информация

http://www.fc-anji.ru/news/ru/club_news/djupin_luchshij_igrok211218/

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