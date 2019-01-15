Дюпин и Рабиу не поехали с "Анжи" на тренировочный сбор в Кисловодске

"Анжи" возобновляет тренировочный процесс в рамках первого учебно-тренировочного сбора в санатории "Центросоюз" в Кисловодске, сообщает официальный сайт махачкалинской команды. В список футболистов, которые будут готовиться под руководством главного тренера Магомеда Адиева до 29 января не попал полузащитник Мохаммед Рабиу​ и голкипер Юрий Дюпин.

Состав команды выглядит следующим образом:

Вратари: Александр Будаков, Тимур Магомедов;

Защитники: Дмитрий Белоруков, Игорь Удалый, Роланд Гиголаев, Никита Чистяков, Евгений Гапон, Павел Калошин, Антон Белов, Магомеднаби Ягъяев;

Полузащитники: Игорь Чайковский, Владислав Кулик, Адлан Кацаев, Камиль Закиров, Валентин Андямов, Никита Андреев, Иван Иванченко, Шахбан Гайдаров, Магомед Магомедов, Гаэль Ондуа;

Нападающие: Андрес Понсе, Апти Ахъядов, Павел Долгов, Иван Маркелов, Гамид Агаларов, Николоз Кутателадзе, Хуан Лескано.

Хуан Лескано, Антон Белов, Шахбан Гайдаров и Магомед Магомедов вернулись в команду из аренды.

Тимур Магомедов, Никита Чистяков, Магомеднаби Ягъяев, Валентин Андямов и Гамид Агаларов вызваны на сбор из молодежной команды. Кроме того, несколько футболистов прибыли в расположение команды на просмотр.

На период сбора запланированы два товарищеских матча. Даты проведения игр и имена соперников мы сообщим дополнительно.

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