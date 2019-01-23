Дюков рассчитывает на увеличение финансирования РФС за счет привлечения новых спонсоров

Кандидат в президенты Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков​ рассказал, что рассчитывает на увеличение финансирования организации. Он отметил, что это будет производиться за счет привлечения новых спонсоров.

- Финансирование Российского футбольного союза будет зависеть от того, как мы выстроим работу со спонсорами. По предварительным прогнозам, эта сумма будет больше, чем в предыдущие годы, - сказал Дюков в интервью телеканалу "Россия-24".

Напомним, что председатель совета директоров петербургского "Зенита", глава компании "Газпром нефть" Дюков является единственным кандидатом на пост главы РФС. Прием заявок на участие в выборах был завершен 13 января, процедура регистрации претендентов закончилась 16 января.

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