Дюков объяснил, почему решил баллотироваться на пост главы РФС

Кандидат в президенты Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков​ рассказал, почему принял решение баллотироваться на пост главы организации. Он отметил, что решающую роль сыграла поддержка, которую я получил от субъектов российского футбола.

Напомним, что до 19 декабря эту должность занимал Виталий Мутко, а сейчас исполняющим обязанности главы РФС является президент РПЛ Сергей Прядкин. Выборы главы РФС пройдут 22 февраля.

- Решающую роль сыграла поддержка, которую я получил от субъектов российского футбола, - сказал Дюков в интервью телеканалу "Россия-24". - Более 60 субъектов российского футбола - членов РФС выдвинули меня в качестве кандидата на пост президента. Конечно, я не мог отказать, я просто должен был согласиться и пойти на эти выборы. Безусловно, не только это подвигло меня баллотироваться на этот пост.

Для меня это очень интересный вызов, это достаточно сложная, но решаемая управленческая задача, а я люблю их. Я люблю футбол, работаю в футболе давно - и на клубном уровне, и в исполкоме РФС. У меня есть понимание, что нужно российскому футболу и что нужно сделать, чтобы вывести его на более высокий уровень.

Председатель совета директоров петербургского "Зенита", глава компании "Газпром нефть" Дюков является единственным кандидатом на пост главы РФС. Прием заявок на участие в выборах был завершен 13 января, процедура регистрации претендентов закончилась 16 января.

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