Дюков направил в избирком согласие баллотироваться на пост президента РФС

В четверг российская премьер-лига (РПЛ) по итогам общего собрания выдвинула кандидатуру председателя совета директоров "Зенита" Александра Дюкова на пост президента Российского футбольного союза (РФС).

По этому поводу "СЭ" связался с пресс-службой Дюкова.

"Подтверждаем, что сегодня в избирком РФС было направлено письменное заявление Александра Дюкова о согласии баллотироваться на пост президента РФС", – сообщил представитель Александра Дюкова.

Напомним, что в настоящее время Дюков возглавляет в РФС комитет программ развития футбола. Также он занимает должности председателя правления и генерального директора ПАО "Газпром нефть".

В декабре пост президент РФС оставил Виталий Мутко. И.о. главы организации на данный момент является Сергей Прядкин. Выборы нового президента РФС состоятся на внеочередной отчетно-выборной конференции 22 февраля 2019 года.