13:04 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Дьяков - в запасе "Томи" на матч с "Крыльями Советов"

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Главные тренеры "Крыльев Советов" и "Томи" огласили стартовые составы команд на очный матч 15-го тура чемпионата России. В запасе гостевой команды остался защитник Виталий Дьяков, до этого момента отыгравший 13 матчей в премьер-лиге по 90 минут.

"Крылья Советов": Лория, Таранов, Ятченко, Цаллагов, Ткачев, Родич, Надсон, Башкиров, Молло, Корниленко, Паскуато.

Запасные: Конюхов, Павлов, Чочиев, Садик, Бато, Зинков, Маргасов, Божин, Концедалов, Голенков.

"Томь": Коченков, Яблонски, Комбаров, Жиров, Тишкин, Баляйкин, Ковальчук, Дудиев, Попов, Голышев, Касьян.

Запасные: Солосин, Дьяков, Тен, Кудряшов, Самодин, Погребняк, Дроппа, Бордачев.

Трансляция матча "Крылья Советов" - "Томь"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 15-й тур
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