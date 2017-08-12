Дядюн - в стартовом составе "Ростова" на матч с "Уфой"

Главные тренеры "Уфы" и "Ростова" огласили стартовые составы команд на очный матч в 6-м туре чемпионата России. С первых минут в составе гостей выйдет нападающий Владимир Дядюн.

"Уфа": Беленов, Аликин, Живоглядов, Табидзе, Йокич, Засеев, Стоцкий, Пауревич, Ванек, Игбун, Фатаи.

Запасные: Шелия, Сухов, Никитин, Сафрониди, Безденежных, Обляков, Карп, Сысуев, Кротов, Абдулавов.

"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Устинов, Мевля, Ингасон, Бобен, Гацкан, Юсупов, Думбья, Майер, Дядюн.

Запасные: Абаев, Гошев, Калачев, Киреев, Байрамян, Могилевец, Зуев, Кинтеро, Эззатоллахи, Шомуродов.

Трансляция матча "Уфа" – "Ростов"