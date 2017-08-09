Дядюн - в стартовом составе "Ростова" на матч с "Динамо"

Главные тренеры "Ростова" и "Динамо" огласили стартовые составы команд на очный матч в 5-м туре чемпионата России. С первых минут в составе хозяев поля выйдет нападающий Владимир Дядюн, с 2013 по 2014 год выступавший за московский клуб.

"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Мевля, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Калачев, Байрамян, Могилевец, Зуев, Дядюн.

Запасные: Абаев, Гошев, Устинов, Бобен, Киреев, Юсупов, Думбья, Майер, Кинтеро, Эззатоллахи, Шомуродов.

"Динамо": Шунин, Терехов, Морозов, Шунич, Хольмен, Зотов, Соу, Катрич, Ташаев, Панченко, Вандерсон.

Запасные: Нарубин, Лещук, Белоруков, Козлов, Рыков, Соснин, Сапета, Темников, Кузьмин, Луценко, Погребняк, Бечирай.

Трансляция матча "Ростов" – "Динамо"