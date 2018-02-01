Дядюн - о голе в ворота "Дуклы": "Такие мячи - заслуга всей команды"

Нападающий "Ростова" Владимир Дядюн рассказал о том, что он пытается выполнять установку главного тренера Валерия Карпина. В сегодняшнем товарищеском матче против "Дуклы" (3:1) форвард стал автором дубля.



- Стараюсь выполнять установку тренера, пытаемся наигрывать взаимодействия в атаке, - цитирует пресс-служба "Ростова" Дядюна. - Уже есть некоторые принципы построения, которых мы придерживаемся. Но не стоит забывать и оборону, где тоже приходится отрабатывать.



В первом мяче просто-напросто подкараулил ошибку. Меня не подвело чутье, так как предполагал, что защитник "Дуклы" так сыграет. Второй гол – результат командных действий. Прошла отличная "стеночка", и я смог переиграть вратаря. Приятно забивать такие мячи, так как это заслуга всей команды.



До возобновления сезона еще месяц, но чувствую себя хорошо. Готов физически и морально.

⚽️⚽️⚽️

А вот и желто-синие голы в матче против "Дуклы"!#мыростов pic.twitter.com/x05vuFNbf9 – Football Club Rostov (@rostovfc) 1 февраля 2018 г.