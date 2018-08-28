"Дядя Влад, когда поляну накроете?". Глушаков напомнил Радимову про спор

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков напомнил Владиславу Радимову о пари, заключенном в ноябре 2017 года. Бывший игрок и тренер "Зенита" предложил футболисту красно-белых пари по итогам выступления команд в чемпионате России.

– Но чемпионат продолжается! Пари по итогам чемпионата, кто ниже окажется, тот оплачивает стол на 6 человек в ресторане, который выберет победивший? - написал Радимов в своем Инстаграме.

Глушаков почти год спустя решил напомнить Радимову о проигранном пари. "Спартак" в сезоне 2017/2018 финишировал на 3-м месте, "Зенит" - на 5-м.

- Дядя Влад, когда поляну накроете? - написал в Инстаграме Глушаков. - Скоро новое дерби, уже новый сезон стартовал, пора новое пари заключить! P.S. Если что мой следующий отпуск в декабре. Как раз отметим Новый год.