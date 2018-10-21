Дядя Степа отчитывает Кокорина и Мамаева. Баннер фанатов "Динамо"

Болельщики "Динамо" во время матча с "Зенитом" вывесили на своей трибуне баннер, намекающий на форварда невского клуба Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.

На изображении герой мультфильмов Дядя Степа отчитывает детей, на одном из которых нарисована цифра "9", под этим номером выступает Кокорин.

Болельщики "Зенита", видимо, в ответ проскандировали: "Лучше дети, чем грязный мусор".

8 октября братья Александр и Кирилл Кокорины и Павел Мамаев стали участниками двух драк в Москве, им предъявлены обвинения по статьям 116 УК РФ "Побои" и 213 "Хулиганство". По решению Тверского районного суда футболисты заключены под стражу до 8 декабря. В пятницу состоялось рассмотрение апелляций на меру пресечения, они отклонены.