"Дядя из телевизора". Чалов в детстве брал автограф у Акинфеева

Нападающий ЦСКА Федор Чалов в интервью клубной пресс-службе рассказал, с кого из современных атакующих футболистов ему хотелось бы брать пример. Также форвард поделился воспоминаниями о том, как в детстве брал автографы у игроков армейского клуба.

– Как первый матч посмотрели вживую?

– Это было "Динамо", играли на старом стадионе. Вроде, с "Амкаром". Тогда играл Данни... Очень понравилось.

– Были ли у вас кумиры в детстве?

– Какого-то отдельного человека не было. Очень много футболистов мне нравятся какими-то своими качествами. Кто-то хорошо играет головой, кто-то – видит поле, кто-то – завершает. От каждого хочется взять только лучшее.

– С кого хотелось бы брать пример?

– Завершение, на данный момент, – это, конечно же, Криштиану Роналду, игра головой – всегда примером был Дидье Дрогба. дриблинг – сейчас Эден Азар, видение поля – трио Хави, Иньеста, Месси.

– У кого вы хотели в детстве взять автограф?

– В детско-юношеской школе к нам приходили. Например, был совсем маленьким, к нам пришел Сергей Семак – мы всей командой, конечно, побежали за автографом. Игорь Акинфеев тоже приходил к нам. Дядя из телевизора (улыбается).

Чалов – воспитанник ЦСКА. Он дебютировал за основной состав армейцев в ноябре 2016 года. В сезоне-2018/19 после шести туров чемпионата России он занимает первое место в списке бомбардиров премьер-лиги. На счету форварда армейцев 5 мячей, три из них он отправил в ворота "Урала" (4:0).